Venemaa majandus elavnes teises kvartalis

Statistikaameti teatel kasvas sisemajanduse koguprodukt mullu sama perioodiga võrreldes 10,3 protsenti, eriti märgatav oli kasv reisijateveos, jaekaubanduses ja kaevandussektoris.

Aasta esimese kolme kuuga oli majandus kahanenud.

Venemaa kehtestas eelmise aasta kevadel seni ainsal korral pandeemia tõttu lukustusmeetmed, kuid on sellest ajast saadik oma majandust lahti hoidnud. See käik piiras mullust majanduslangust 3,1 protsendini, mis on parem näitaja kui Euroopa riikidel, mis panid end lukku rohkem ja pikemaks ajaks.

Kuid Venemaa seisab teiste riikide kombel silmitsi inflatsioonitõusuga, mis ametnikele septembrikuiste parlamendivalimiste tõsist muret valmistab.