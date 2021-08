Joobetunnustega piirivalvur põhjustas liiklusõnnetuse

Häirekeskus sai kella 16 ajal teate, et Valga vallas Võru-Mõniste-Valga maanteel sõitis auto sisse aeda ning vaja on kiirabi, kuna inimene ei saa autost välja.

Sündmusele reageerinud patrull leidis eest sõiduauto Mazda, mis oli Hargla sillal sõitnud vastu piiret. Juht oli avariilisse sõidukisse kinni jäänud, mistõttu oli tarvis päästjate abi, kes ta sealt vabastasid ja kiirabile üle andsid.

Politseinikud tuvastasid, et sõiduki roolis oli 53-aastane piirivalvur. Naine sai viga ja viidi haiglasse. Sõidukis oli juht üksi ning keegi teine õnnetuses kannatada ei saanud.

Õnnetus juhtus piirivalvuri töövälisel ajal ja ta sõitis oma isikliku autoga.

PPA Lõuna sisekontrolltalituse juhi Tiit Meltsi sõnul on praegu kogutud info põhjal alust kahtluseks, et piirivalvur oli alkoholijoobes. "Tema joobe peab aga selgitama ekspertiis," ütles ta. Meltsi sõnul viitavad kogutud info ja ühe tunnistaja ütlused sellele, et auto kiirus oli vahetult enne õnnetust lubatust oluliselt kiirem.

Kõik üksikasjad selgitatakse alustatud süüteomenetluses. "Selgitame välja, mis ja kuidas täpselt kõik juhtus ning otsustame seejärel edasised tegevused. Politseinike töö on tagada meie kõigi turvalisust ja olla eeskujuks. Seda nii vormi kandes kui ka tööst vabal ajal," sõnas Melts.

Menetlust viib läbi PPA sisekontrollibüroo.