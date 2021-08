Viimase ööpäevaga lisandus 291 positiivset koroonatesti

Ööpäevaga lisandunud nakatunutest 81,7 protsenti olid vaktsineerimata ja 18,3 protsenti lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Haiglaravi vajavatest patsientidest 84,5 protsenti on vaktsineerimata.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 116 inimesel. Harjumaa uutest nakkusjuhtumitest 75 on Tallinnas. Tartumaale lisandus 44, Pärnumaale 22, Võrumaale 20, Viljandimaale 19, Ida-Virumaale 16, Järvamaale 13, Jõgevamaale 11, Valgamaale seitse, Põlvamaale ja Lääne-Virumaale kuus, Saaremaale viis, Raplamaale kaks, Hiiumaale üks. Ainsana ei tuvastatud uusi nakkusjuhtumeid Läänemaal. Kolmel juhul rahvastikuregistris elukoht puudus.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 245,2 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,9 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 14 uut COVID-19 haigusjuhtumit ning haiglaravi vajab 71 patsienti. Praegu haiglaravi vajavatest inimestest on vaktsineerimata 60, mis moodustab 84,5 protsenti koroonaviirusega nakatunud patsientidest. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 62 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 42 inimest (60,6 protsenti). Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud.

Ööpäeva jooksul manustati 5931 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 687 002 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 594 102 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 70,5 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 65 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja Ida-Virumaal (44,2 protsenti).