100-aastaseks saanud saare naine andis soovitusi pikemaks eluks

Vaatamata sellele, et 100 aasta jooksul on Leida-Marie elus nii mõndagi näinud, polnud ta sellist autot oma elupäevade jooksul enne näinud, mis talle tehtud ühe üllatusena tuli teda pidusse, ehk oma lähedastega planeeritud koosviibimisele viima. Ja kui arvate, et noormehed on Leida -Mariele abiks liikumisel, siis see on ekslik arvamus. Proua käib ise vabalt nädalas korra jalgsi umbes kilomeetri kaugusel poes. Tõsi, rulaator on talle teel toeks.

Juubilar ütles, et tähistab sünnipäeva pere liikmetega viiest erinevast põlvkonnast. "Aga ega ma kõiki ei tea, ma pole kõiki näinudki, ma ei tunnegi kõiki," ütles ta.

Leida-Mariel on 11 last, kellest neli talle praegu veel toeks. Kuigi nagu ütleb 80-aastane laps, on tänane juubilar veel väga iseseisev proua.

"Ta ei taha teistest sõltuda küll. Ta on eluaeg olnud selline ergas, hästi ergas inimene. Ja naeruhimuline ja töökas," ütles juubilari tütar Aili.

Ja muidugi ei saa jätta ka seekord krapsakalt juubilarilt küsimata seda tõetera, mis aitab elada nii väärika vanuseni.



"See võlu on see, et elupäevad on inimesele antud. Juba enne sündi, need on taevaisa poolt antud. Aga kuidas need mulle antud on, see on ime, see on ime. Ma ei hoia, söön kõike, söön rasvast, söön soolast, söön magusat. Magusa maias ma olen," rääkis ta.