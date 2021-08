Pühapäeval saadab vihmahooge äike

Pühapäeval on Eestis oodata vihmahooge, mida saadab mitmel pool äike. Lisaks tuleb arvestada tugevama tuulega.

Hommik on mitmel pool vihmahoogude- ja kohati äikesega. Edelatuul kogub hoogu juurde. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Päeval sajab hoovihma, on äikest, tugevamad on sajuhood pärastlõunal. Edelatuule iilid ulatuvad 15 kuni 17, rannikul kuni 20 meetrini sekundis. Sooja on 16 kuni 20 kraadi.

Õhtul jääb lääne poolt sajuhooge harvemaks. Äikesevõimalus püsib. Edelatuule iilid ulatuvad 12 kuni 15, rannikul 17 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.