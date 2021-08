Taliban on hõivanud nii Jalalabadi kui Mazar-i-Sharifi

"Me ärkasime täna hommikul, kui kogu linnas olid üleval Talibani valged lipud. Nas tulid sisse ilma võitluseta," rääkis Jalalabadi elanik Ahmad Wali, kinnitades varem Talibani sotsiaalmeedias levitatud sõnumit.

Jalalabadi vallutamine jätab pealinna Kabuli ainsaks suure tähtsusega linnaks, mis on veel valitsusvägede käes.

"Nad liiguvad oma sõidukitel ja mootorratastel ringi ning tulistavad juubeldades õhku," lausus Mazar-i-Sharifi sinise mošee lähedal elav Atiqullah Ghayor.

Sõjapealikud Abdul Rashid Dostum ja Atta Mohammad Noor, kes juhtisid omakaitseväe vastupanu, pagesid Usbekistani, mis asub umbes 30 kilomeetrit põhjas, sõnas üks abi.

Hetkel pole lisaks pealinnale Kabulile Talibani kontrolli all tähtsamatest linnadest üksnes Khost.

Afganistani president Ashraf Ghani ütles laupäeval, et riigi relvajõudude remobiliseerimine on esmaülesanne, kui Talibani võitlejad on pealinnale Kabulile väga lähedal.

Talibani pealetung on šokeerinud afgaane ja USA juhitud liitlasvägesid, kes kulutasid Afganistanis miljardeid dollareid pärast ultrakonservatiivse islamiliikumise kukutamist pea 20 aastat tagasi 11. septembri terrorirünnakute järel.

Biden suurendas USA evakuatsioonivägesid Afganistanis

USA president Joe Biden suurendas laupäeval sõdurite arvu, kes saadetakse Afganistanis asuva saatkonna töötajaid ja kohalikke tsiviilelanikke evakueerima ning hoiatas Talibani võitlejaid missiooni tõkestamise eest.

Pärast kõnelusi oma riikliku julgeoleku meeskonnaga ütles Biden, et 3000 sõduri asemel kavatsetakse saata evakuatsiooni organiseerima ja Ühendriikide 20 aastat kestnud operatsiooni lõpetama umbes 5000 sõdurit.

Biden kaitses taas oma otsust tuua USA sõjavägi Afganistanist ära: "Ma olin neljas president, kes vastutas USA sõdurite kohalolu eest Afganistanis – kaks vabariiklast, kaks demokraati – ning ma ei jäta seda sõda viiendale."