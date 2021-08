Taliban on jõudnud Kabuli äärelinnadesse, hõivanud kõik piiriületuskohad

Kolm Afganistani ametnikku ütlesid Associated Pressile, et islamistlik Taliban on jõudnud pealinna Kabuli äärelinnadesse. Viimase ööpäevaga on Taliban hõivanud ka Jalalabadi ja Mazar-i-Sharifi linnad ning hõivanud kõik Afghanistani piiriületuskohad.