Esmaspäeval on kohati taas oodata vihmasadu

Ööl vastu esmaspäeva on oodata vihma, kuid hommikul sajab vaid üksikutes kohtades. Päeval läheb Kagu-Eestis ilm soojemaks, kuid õhtul jõuavad saarteni taas sajupilved.

Öösel on esialgu mitmel pool vihmahooge ning äikest. Pärast keskööd läheb ilm kuivemaks ja selgemaks. Puhub edelatuul viis kuni 11, rannikul puhanguti 15 kuni 17 m/s. Sooja on üheksa kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommikul sajab üksikutes kohtades vihma ja puhub edelatuul viis kuni kümme, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Päev on aga muutliku pilvisusega ning mõnes kohas sajab hoovihma. Pärastlõunal jõuab saartele tihedam sadu, on äikesevõimalus. Puhub lõunakaare tuul kolm kuni üheksa m/s. Sooja on 17 kuni 21, Kagu-Eestis kuni 23 kraadi.

Õhtul laieneb sadu saartelt üle mandri idasuunas. Puhub üsna nõrk kagutuul. Sooja on 16 kuni 20 kraadi.