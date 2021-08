Eesti 200 Viimsi vallavanema kandidaat on Lauri Hussar

Eesti 200 tuleb kohalikel valimistel Viimsi vallas välja nimekirjaga, mille vallavanema kandidaat on Eesti 200 juhatuse liige Lauri Hussar ning kandidaat vallavolikogu esimehe kohale ettevõtja Atso Matsalu.

Hussari sõnul vajab Viimsi muutust, sest kontrollimatu kinnisavaraarenduse ja elukeskkonna planeerimisel tehtud vigade tõttu on vald viidud olukorda, kus Viimsi areng ei ole enam jätkusuutlik.

"Viimsi kuulub oma elanike arvu poolest Eesti omavalitsuste esikümnesse. Viimaste aastate teravad vastuseisud kohaliku kogukonnaga on suuresti seotud Viimsi plahvatusliku kasvamisega ning täna on täiesti selge, et sellele tuleb panna piir. Viimsi koolisüsteem ja infrastruktuur, aga ka loodusressursid ei kannata täna enam seda kasvu välja, mistõttu muutub ülioluliseks hoopis elukeskkonna kvaliteedile rõhu panemine," märkis Hussar.

Hussari sõnul peab see kvaliteet puudutama nii avaliku ruumi muutmist, kuid kindlasti ka ühistranspordi korraldust. Kõige olulisem on aga kogukonnaga arvestamine, mille vastu on Viimsi vallavõim viimastel aastel korduvalt eksinud.

Ettevõtja Atso Matsalu sõnul tuleb leida lahendused, kuidas luua valda püsivad töökohad. "Igapäevaselt kulutab valdav enamus viimsilasi tunde sõitmaks tööle Tallinna kesklinna või mõnda teise omavalitsusse. Üks lahendus oleks kaugtöökeskuste loomine, mis aitaks inimestel Viimsis tööasju ajada ka pealinna sõitmata," sõnas Matsalu.

Atso Matsalu, kes on tuntud ka kui Eesti tippkorvpallikohtunik soovib anda uut hingamist ka Viimsi spordielule.

Eesti 200 on seadnud endale eesmärgiks tulla Viimsi vallas valimistel kolme enim hääli saanud valimisnimekirja hulka.