Ettevõtja Raul Kirjanen kerkis riigi järel suuruselt teiseks maaomanikuks

Eesti suurim maaomanik on riik, kellele järgneb aga maid kokku ostnud pelletiärimees Raul Kirjanen. Enamik esikümnesse kuuluvatest maaomanikest on suured metsaomanikud.

Eestis on maad üle 4,3 miljoni hektari. Riik omab maad oma struktuuride ja allasutuste kaudu. Suurim maaomanik on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), järgnevad maa-amet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, kaitseliit ning riigiettevõtted Eesti Energia ja Riigi Kinnisvara AS.

Kokku omab riik 1,65 miljonit hektarit maad ehk 38,4 protsenti kogu maast, selgub maatehinguid jälgiva Maa Finants OÜ andmebaasidest.

Suuruselt järgmine omanik on pelletitootja Graanul Invest Grupp, mis omab valdavalt metsandusega tegelevate ettevõtete kaudu 68 182 hektarit maad ehk nelja protsenti. Gruppi kuuluvad maaomanikest ettevõtted Roger Puit AS, Valga Puu OÜ, Karo Mets OÜ ja Voore Mets OÜ, mille osanik on Raul Kirjanen, kes hiljuti otsustas oma pelletitootmise maha müüa, jättes end koos äripartneri Anders Andersoniga vähemusosanikeks.

Suurim maaomanik Graanul Investi alla kuuluvatest ettevõtetest on Roger Puit AS, millele kuulub 35 998 hektarit maad.

Kolmandal positsioonil on soomlastele kuuluv metsamajandusettevõte Tornator Eesti OÜ, millele kuulub 65 498 hektarit maad.

Järgneb suur metsaomanik Vestman Grupp kokku 37 960 hektariga, mille all on taas mitmeid peamiselt metsavarumisega tegelevaid ettevõtteid: Metsamaahalduse Aktsiaselts, Põlluvara AS, AS Vestman Forest Fund. Ettevõtted kuuluvad Aivar Berzinile ja Taavi Raadikule.

Järgneb taas suur metsavarumisega tegelev Metsagrupp Grupp kokku 37 623 hektariga, mille ettevõtete ringi kuuluvad lisaks OÜ-le Metsagrupp ka Halrika OÜ, Oks Trading OÜ ja Karistaale OÜ. Neid omavad Toomas Aab ja Urho Rahnel.

Suuruselt kuues maaomanik on Kinnistu OÜ grupp kokku 23 622 hektariga, mille alla kuuluvad Palumetsa OÜ, Estonian Sustainable Forestry OÜ, Karusambla OÜ, Metsnik OÜ ja Dasos Looduse Fond OÜ. Valdusfirma kuulub Mart Erikule, muuhulgas metsavarumisega tegelevad ettevõtted aga välismaiste omanike kaudu Soome ja Luksemburgi investeerimisfondidele.

Järgneb metsavarumisega tegelev Ingka Investments Estonia OÜ, millele kuulub 21 243 hektarit maad. Ettevõtte omanik on registreeritud Hollandisse.

Suuruselt kaheksas maaomanik on metsaärimees Andras Kaasik, kellele kuuluvad maad nii metsavarumis- ja -kasvatusettevõtete Baltwood AS ja Tarmets AS kaudu kui ka eraisikuna, kokku 16 834 hektarit.

Rootsi omanikuga metsavarumisettevõte Södra Metsad OÜ omab 16 562 hektarit maad.

Esikümne lõpetab laia haardega ettevõtja Mati Polliga seotud ettevõtete grupp 14 933 hektari maaga, kuhu kuuluvad Metsatervenduse OÜ, Laatre Piim AS, Tristafan Haldus OÜ, Koordi Tallid OÜ, Papiniidu Projekt AS ja Pihlamaa AS.

Napilt jääb esikümnest välja metsaettevõtjatele Jüri Külvikule ja Ants Aidlale kuuluv A&P Mets AS Grupp 14 445 hektariga, mille alla kuuluvad lisaks A&P Metsale veel Sakalamaad OÜ, OÜ Sakala Põldur, AS Lemeks Jõgeva, Lemeks Põlva AS, Lemeks Tartu AS, AS Lemeks Võru, AS Lemeks Viru ja AS Lemeks.