Erakonnad arutavad õhtul presidendikandidaate

Reformierakonnal toimus esmaspäeval fraktsiooni koosolek, kus arutati ka presidendi kandidaadiga seonduvat.

"Jätkub seesama arutelu, kas olemasolevate nimede pealt, kes meil aja jooksul on läbi käinud, on siis võimalik leida see üks inimene, kes sobib presidendi kohale ja kellel on ka 68 häält. Või siis on ka võimalus, et tekib mingi uus nimi," ütles ERR-ile Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev.

Võrklaev märkis, et täna on pall ka opositsioonierakondade väravas. "Et kas tulla toetama mõnda kandidaati, kellel Reformierakonna ja ka Keskerakonna poolelt võiks olla toetus olemas või on veel mõni nimi, keda arutada," sõnas Võrklaev.

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar ütles, et see ei ole hea praktika. "Kui öeldakse, et pall on kellegi värava all siis ei ole see hea märk. See tähendab, et mängitakse palli, mitte ei otsita ühist kandidaati," kommenteeris Saar.

Samas ei välistanud Saar, et esmaspäeva õhtune arutelu ka oodatud tulemuseni võib viia. "Ei saa välistada. Arutame neid ideid ja mõtteid, mis seltskonna peale kokku tulevad. Loodan jätkuvalt et püüame leida ühist kandidaati," ütles ta.

Saare sõnul osaleb õhtusel arutelul Jüri Ratase kutsel ka EKRE.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles, et Keskerakonna laiendatud juhatus arutab õhtul mitut erinevat nime, mis ka nädalavahetusel erakonnajuhtidega toimunud aruteludes üles kerkisid. "Erakonna esimees tutvustab neid. Võib öelda, et edasiminekut ikka on märgata," sõnas Karilaid.

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder oli ühise kandidaadi leidmise osas lootusrikas.

"Mis ootused ja lootused meil on? Eks ikka see, et me suudame leida ühe kandidaadi, kelle taga võiks olla 68 häält parlamendis. Selleks on eeltingimus see, et koalitsioonierakonnad on ühiselt ühe kandidaadi taga," lausus Seeder.

Seeder rääkis, et Isamaa oma kandidaadiga välja tulla ei plaani. "Ei ole ju mõtet tulla igal erakonnal oma kandidaadiga välja, see teeb selle protsessi veel keerulisemaks. Siin on erinevad inimesed ka rääkinud Jüri Luigega ja veel mõne inimesega. Need on kandidaadid, kes ise ei ole valmis kandideerima," lisas Seeder.