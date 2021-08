Teisipäev tuleb soe, kuid tugevate vihmahoogudega

Ööl vastu teisipäeva sajab Eestis mitmel pool hoovihma, on äikeseoht, pärast keskööd sadu harveneb. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, öö hakul rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 17 kraadi.

Hommik on kohati vihmasabinatega ning nõrgema lõunakaare tuulega. Sooja on 16 kuni 19 kraadi.

Päeval jõuab lõunast sajuala, sadu on mitmel pool tugev, on äikest. Puhub valdavalt idakaare tuul 3 kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtupoolikul pöördub järk-järgult edelasse ning tugevneb, tugevamaid puhanguid on oodata ka äikese ajal. Sooja on 18 kuni 22, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi.

Õhtul on Põhja-Eestis mitmel pool intensiivseid vihmahooge, lõuna poolt läheb õhk kuivemaks. Tuul puhub edelast 5 kuni 11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 20 kraadi.

Kolmapäeval võib olla öö hakul veel sajuhooge Põhja-Eestis, pärast keskööd jõuavad saartele uued vihmapilved, mis päeval edasi ida suunas liiguvad. On äikeseoht. Tuul on tugev, öösel on sooja 9 kuni 16, päeval 16 kuni 20 kraadi.

Neljapäev jätkub vihmahoogudega ja tugeva tuulega, pärastlõunal sadu harveneb ja tuul nõrgeneb. Sooja on öösel 10 kuni 16, päeval 16 kuni 20 kraadi.

Reedel ja laupäeval on öösel sajuhooge kohati, päeval mitmel pool. Tuul jääb veel nõrgemaks. Sooja on öösiti 8 kuni 14, rannikul kuni 16, päevasel ajal 16 kuni 21 kraadi.