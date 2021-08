Väliskomisjon: Eesti koostööpartnereid tuleb aidata esimesel võimalusel

Komisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et praeguse olukorra puhul on iga tund tegutsemisega viivitamist kaotatud aeg.

"Eesti moraalne ning poliitiline kohustus on toetada kiiremas korras meie afgaanidest koostööpartnereid, kelle elud on ohus ning kes meie poole asüülipalvega on pöördunud või seda lähiajal teevad. Kõige olulisem on anda rahvusvahelist kaitset neile, kes seda hetkel tõeliselt vajavad," lausus Mihkelson.

"Valitsus peab kiirendama oma otsuse langetamist humanitaarküsimuste lahendamises," ütles väliskomisjoni aseesimees Mihhail Lotman. "Kindlasti tuleb kiiremas korras üle vaadata Eestiga seotud programmid Afganistanis, pidades silmas ennekõike inimeste julgeolekut."

Ülevaate olukorrast Afganistanis ning Eesti tegevusest rahvusvahelisel tasandil andsid komisjonile välisminister Eva-Maria Liimets ning MTÜ Mondo juhatuse esimees ja Afganistani tegevuste koordinaator Riina Kuusik-Rajasaar.

Komisjon jätkab teema käsitlemisega lähiajal.