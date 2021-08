Koroonapassi kasutuselevõtt on meelelahutusasutustest kliente viinud

Kinoketi Forum Cinemas tegevjuht Kristjan Kongo ütles, et viimase nädalaga kukkus kinokülastajate arv 40 protsendi võrra. Tema sõnul oli ilm küll kinokülastust soosiv, kuid koroonapassi kasutuselevõtt pärssis külastatavust.

"Kas me saame nüüd kogu selle languse koroonapassi külge, seda ei oska täpselt öelda - eks see sõltub ka filmivalikust ja ilmast ka. Reaktsioonid on olnud klientide poolt ka erinevad, kes on rohkem, kes vähem nördinud kui sisse ei pääse kui koroonapassi ei ole või negatiivset testitulemust ette näidata ei ole. Tundub, et rahvas ei ole veel piisavalt informeeritud sellest kohustusest ja vajadusest. Nad tulevad siia ikka ilma passi ja tõendita," ütles Kongo.

Kalev Spa juhatuse liige Piret Betlem rääkis, et ka veekeskuse külastatavus langes nädalatagusega vähemalt viiendiku võrra.

"Meie puhul kunagi seda ei tea, millest see sõltub. Me arvame, et koroonapass on üks põhjus, aga nädal varem oli Ironmani võistlus, mille tõttu oli meil maja väga populaarne ja kliente täis. Täituvus sõltub ka ilmast ja paljudest muudest asjaoludest. Aga hinnanguliselt 20-25 protsenti müügilangust on tulnud sellest segadusest, mis käib koroonapassi kontrolli ümber. Lihtsalt kliendid ei tea ja siis me selgitame, kuidas see kontroll on," ütles Betlem.

Betlem on siiski seisukohal, et koroonapassi kontrollimine on ainuõige otsus ning see annab ka külastajatele kindlust nakkusohutuseks. Kristjan Kongo nõustub sellega samuti, kuid tema hinnangul saaks kinodes ka ilma koroonapassita hakkama.

"Meie seisukoht on, et see on okay, kui seda passi küsitakse, kui seda vaja on. Aga kino võiks toimida teistsuguste piirangutega. On see siis 50 inimest saali kohta või 50 protsendi täituvuse nõue. Nagu ta varem oli. Siis me saame seansse planeerida nii, et rahvas oleks hajutatult majas ja et seansid algavad erinevatel aegadel. Me saame luua sellise keskkonna enda poolt, et ei pea seda koroonapassi kontrollima," sõnas Kongo.