Pärnus toimus elektrotõukerataste liikluspäev

Elektritõukerattad on nii noorte kui ka vanade hulgas väga populaarsed, aga kasutajate arvu kasvades on sagenenud ka liiklusõnnetused. Niisiis on vajalik, et elektritõukeratta kasutaja oskaks sellega liigelda nii, et ohutu oleks nii temal kui ka kaasliiklejatel. Pärnu liiklusohutuse päeval olid lapsed õhinal sõitmas, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Pärnu politseijaoskonna patrullitalituse juht Henry Murumaa rõhutas, et mitmekesi ega ka kahekesi ei tohi ühe tõukeratta peal sõita.

"Alla 16-aastasel on kiivrikandmine kohustuslik. Kui oled alkoholi tarvitanud, siis kindlasti ei tohi sõita. Ja üks väga oluline nüanss, mida lapsevanemad ei tea, on see, et 10-15 aastat vana laps peab tõukerattaga liiklemiseks omama jalgratta juhiluba," rääkis Murumaa.