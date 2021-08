Tänavu on koroona tõttu surnud viis korda rohkem inimesi kui mullu kokku

Tervise Arengu Instituudi surmapõhjuste registri andmetel on käesoleva aasta esimese kuue kuuga registreeritud 9353 surma, millest üksteist protsenti moodustavad koroonasurmad.

Surma põhjuse määramine võtab üldjuhul aega ning koroonaviirusest tingitud surmade arv võib tagantjärele väheneda või suureneda.

Instituudi registrite osakonna juhataja Piret Viiklepa sõnul suurenes suremus märtsi- ja aprillikuus, langes mais ning tõusis taas juunis kuumalaine tõttu.

"Eelmine aasta kokku suri COVID-19 tõttu 203 inimest, siis seekord poole aastaga, esialgsetel andmetel 1020 inimest. Eelmine aasta oli meil ka haigestumine väga palju madalam ja esimesed surmad olid alles märtsis ja vahepeal - suvel - praktiliselt surmasid ei olnudki. Näiteks selle aasta juunis esialgsetel andmetel on 22 surma, aga samas jälle aprill on 237," rääkis Viiklepp.

Viiklepp märkis, et Eestis sureb aastas keskmiselt 15 500 inimest ja ööpäevas sureb 40 kuni 50 inimest, olenevalt perioodist. "Nii et põhiline põhjus on ikkagi südamehaigused, vereringehaigused, insuldid, sest meie elanikkond vananeb ja need on põhilised surma põhjused," lausus Viiklepp.