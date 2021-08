Ööpäevaga lisandus 287 positiivset koroonatesti

Uutest nakatunutest 238 inimest ehk 83 protsenti olid vaktsineerimata. 49 nakatunut ehk 17,1 protsenti olid lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 92 inimesel. 49 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 62, Pärnumaale 25, Järvamaale 16, Viljandi- ja Ida-Virumaale 12, Võrumaale 11 ning Põlva- ja Lääne-Virumaale 10 uut nakatunut. Saaremaale lisandus üheksa, Jõgevamaale kaheksa, Valgamaale seitse, Raplamaale kolm ning Hiiumaale kaks uut nakatunut. Kaheksal juhul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 270,9 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 5,1 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati 12 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 89 patsienti. Nendest intensiivravi vajab 13 patsienti, kellest omakorda on juhitaval hingamisel 11 inimest. Haiglaravil viibivatest patsientidest 70 ehk 78,7 protsenti on vaktsineerimata.

Ööpäeva jooksul manustati 4917 doosi, kokku on manustatud 1 219 058 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 61,9 protsenti. Eesti elanikest on vaktsineeritud 52,5 protsenti.

Eestis on kokku COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 697 527 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 603 044 inimesel.