Nakatumiskordaja on langenud 1,1-ni

Kolmapäevahommikuse seisuga on nakatumiskordaja R langenud 1,1-ni. Terviseamet prognoosib, et nakatumine jätkab aeglast kasvamist.

Nakatumiskordaja R on võrreldes möödunud nädalatega langenud veelgi, nüüdseks on see 1,1, ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp Vikerraadio saates "Uudis+".

Terviseameti prognoosi kohaselt kasvab nakatumiste hulk järgmisel nädalal umbes viiendiku võrra, 300-400 inimeseni päevas. See viib Eesti riskimaatriksi järgi septembri teiseks pooleks punasele tasemele, mil nakatunuid võib olla juba 500 päevas.

Sepp kinnitas, et 2500 nakatunuga prognoosist on terviseamet loobunud, see tuletati nakatumiskordaja R-i pealt, mis siis oli 1,6.

Samuti hoidub amet tegemast pikki prognoose.

"Pikad prognoosid pole täpsed, parem on vaadata lühemaajalisi prognoose," põhjendas Sepp.

Kuna haigus on hakanud levima eeskätt nooremate ja keskealiste inimeste seas, siis jõuab ka haiglasse üha nooremaid inimesi. Langenud on üle 70-aastaste hospitaliseeritute osakaal, kõrgeim on 30-59-aastaste haiglasse sattunute hulk.

Maski koolis kanda ei soovita

Terviseamet jälgib pingsalt, millist mõju avaldavad 9. augustist kehtima hakanud koroonapiirangud. Kuigi ametit teeb nakatumise koha pealt murelikuks peatne kooli algus, siis maskikandmist nad koolis enam ei soovita.

"Ei ole meie poolt soovitust antud, et koolides peaks mask kohustuslik olema. Maskikandmine koolis võiks olla kooli enda otsustada. Pigem klassis olles me ei ole seda soovitust andnud, sest need inimesed on päevast päeva niigi iga päev kitsas ruumis koos, mistõttu mask seal olulist lisandväärtust ei loo," põhjendas Sepp.

Kui kõrge võib R kooliaasta alguseks olla, ei julge terviseamet prognoosida.

"R on praegu langenud võrreldes eelnevate perioodidega, aga mis see võiks kooliaasta alguseks olla, on keeruline öelda," ütles Sepp.