Neljapäev toob koerailma

Neljapäeval on ilm veel üsna vihmane ja tuuline, seejärel ilm pisut rahuneb.

Eelolev öö tuleb Eestis vihmahoogude ja äikesevõimalusega, südaöö paiku on sadu harvem, kuid varahommik on taas sajusem. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-11, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 21 m/s. Sooja on 10 kuni 16 kraadi.

Hommik on mitmel pool vihmane, kohati võib äikest olla. Tuul puhub lõunast ja edelast 6-11, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 12 kuni 15 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Hooti sajab vihma, võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-11, puhanguti 15-18 m/s. Sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Õhtul sajuhood harvenevad. Puhub edelatuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Järgmistel päevadel on tuult vähem, ent sajupilvedest pääsu pole. Öisel ajal on küll sadu nõrk ja harv, päeval aga areneb hoovihmapilvi mitmel pool. Mõni koht jääb ka kuivaks. Õhtusel ajal pilved taas rahunevad.

Läände pöörduv õhuvool kannab siia jahedust: öösiti on sooja 7-12, rannikul kuni 15 kraadi, ööl vastu pühapäeva langeb õhutemperatuur kohati viie kraadini. Päevamaksimumid tõusevad küll üle 15 kraadi, kuid üle 20 enam ei trügi.