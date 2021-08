Arco Vara rajab Harku järve äärde suure uue elamupiirkonna

Uue elamuarenduse kinnistu suurus on 69 506 ruutmeetrit ja sinna kerkivad ühe- kuini neljakorruselised hooned. Parkimine jääb keldrikorrustele, kuhu tulevad ka panipaigad. Majade vahele rajatakse koosveetmise alad ja mänguväljakud.



Detailplaneeringu arhitektuurikonkursi võitjaks tuli KUU arhitektide kavand Õhtupäike. KUU arhitektide kavandi üks autoritest, Joel Kopli, ütles, et tegemist on unikaalse asukohaga, mis ühelt poolt inspireeris, kuid teisest küljest pakkus ka suurt väljakutset.

"Kõige keerulisem oli leida tasakaal avaliku ja privaatse vahel. Korrastatavat rannaala ja ala läbivad kergliiklusteed jäävad vabalt kasutamiseks kogu linnarahvale, kuid soovisime, et järve ääres elama hakkavatel inimestel tekiks ka privaatsem, niiöelda koduõue tunne ning omaette olemise võimalus. Selleks kavandasime hoonetele palju rõdu- ja terrassi pindasid ning samuti liigendasime kahte erineva iseloomuga ala haljastuse ja maastikuliste elementidega," kirjeldas ta.



Paldiski maanteelt kostva liiklusmüra vaigistamisele aitab kaasa hoonete paiknemine. Kui arenduse kõrgemad hooned jäävad Paldiski maantee ja Väike-Õismäe poole, siis jõudes lähemale eramajadele ja ranna-alale, muutub ka korruselisus ja hoonestustihedus väiksemateks.

"Paldiski maantee äärsed suuremad hoonemahud ning nende vahele jääv kõrghaljastatud ala tekitavad mürabarjääri maantee ja ülejäänud planeeringuala vahele," selgitas Kopli.

Arco Vara juhatuse liikme Miko Niinemäe kinnitusel on elamukvartali ehituse ja korterite müügi algus planeeritud 2023. aastasse. Investeeringu suuruseks on ligi 80 miljonit eurot.