Olerexi kasum kasvas mullu 14 protsenti 3,4 miljonini, käive langes

Tegevusalade lõikes tuli suurim osa käibest ehk 262,6 miljonit eurot kütuse müügist. Elektri müügist teenis firma 2,8 miljonit eurot, bituumeni müügist 2,4 miljonit eurot ja muude kaupade-teenuste müügist 61,5 miljonit eurot, selgub Olerexi möödunud majandusaasta aruandest.

Eelmise aasta lõpuks kuulus Olerexi müügivõrku 98 täisteenindusjaama ja kiirtanklat üle Eesti. Tänavu on plaanis jätkata tanklavõrgu laiendamist ning renoveerida olemasolevaid.

Ettevõtte töötajate keskmine arv täistööajale taandatuna oli mullu 636 ja tööjõukulud moodustasid 13,4 miljonit eurot. Aasta varem olid 643 töötaja tööjõukulud 12,6 miljonit eurot.

Bilansipäeva seisuga oli Olerexil üheksa miljonit eurot jaotamata kasumit.

Olerexi põhitegevusvaldkonnad on mootorikütuste jae- ja hulgimüük, tanklakaupade müük, haagiste rent, toitlustamine, autopesu ning liikluskindlustuse vahendamine. Ettevõtte omanikud on Andres Linnas, Antti Moppel ja nende ühisfirma AS Aqua Marina.