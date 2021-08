R-Kioski kahjum süvenes mullu 4,1 miljonile eurole

Ettevõtte müügitulu kahanes samal ajal aastaga 18,1 protsenti 26,4 miljonile eurole, selgub R-Kiosk Estonia majandusaasta aruandest.

Müügitulust 91 protsenti ehk 24,1 miljonit eurot teeniti toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüügist. Seda oli 16,3 protsenti vähem kui aasta varem. Ajalehtede ja kirjatarvete jaemüük moodustas kogukäibest neli protsenti, aastaga kahanes see 35,7 protsendi võrra. Ülejäänud käive tulenes 1,8 protsenti vahendusteenusest ning 2,2 protsenti muude kaupade jaemüügist.

Möödunud aasta lõpu seisuga tegutses Eesti 91 kioskist 22 frantsiisipidajate käe all.

Keskmiselt töötas R-Kioskis mullu 277 inimest, mida on 15 võrra enam kui aasta varem. Palgakulu kasvas aastaga 8,2 protsenti 3,7 miljoni euroni.

Koos eelmiste perioodidega oli aruandeaasta lõpuks ettevõttel kogunenud 15,8 miljonit eurot kahjumit.

R-Kiosk Estonia AS kuulub Norra pereettevõttele Reitan Convenience AS, mis tegeleb peamiselt mugavuskaubanduse teenustega. Ettevõte opereerib Skandinaavias ja Baltikumis kaubamärkide 7-Eleven, Narvesen, Pressbyran, R-Kioski, R-Kiosk, Lietuvos Spauda ning Northland all.

2019. aastal omandas R-Kioski Norra omanikfirma Reitan Convenience Caffeine'i kohvikuketi Baltikumis. Eestis tegutseb Caffeine kaubamärgi all 10 kohvikut.