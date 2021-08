Inimeste evakueerimine Afganistanist muutub järjest keerukamaks

Erinevatel hinnangutel on Afganistanis endiselt 50 kuni 80 000 inimest, keda Lääneriigid sealt päästa sooviksid. Kabuli lennujaamast lähinädalatel väljuvate lendude hulka arvestades võiks see isegi võimalik olla. Ent paljude jaoks on võimatuks muutumas sinna pääsemine, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Talibani silmis on nad reeturid ning linnas olevatest kontrollpunktidest läbi pääsemine sõltub konkreetsete sõdurite suvast.



USA kaitseminister Lloyd Austin ütles, et Ühendriigid kavatsevad teha kõik, mis nende võimuses, et olukorda rahustada ja luua läbipääsuteid inimeste pääsemiseks lennujaama. "Mul ei ole võimu, et laiendada

meie tegevust kogu Kabulile," märkis ta siiski.



Seega on lennujaam üksik turvaline saar keset kaost. Isegi vahetult lennujaama aia taga võivad toimuda juhuslikud tulevahetused.

Sellist katastroofi kõrvalt jälgides on maailma pilgud aina enam pööratud USA presidendile Joe Bidenile, kes jätkas enda õigustamist kolmapäeva õhtul telekanalile ABC antud intervjuus.



"Küll me tagantjärele tarkadena hindame seda olukorda. Aga ma ei tea kuidas oleks pidanud juhtuma see, et oleksime Afganistanist väljunud ilma kaose järgnemiseta. Ma ei tea, kuidas see oleks juhtunud," lausus Biden.



Veel juuli alguses antud pressikonverentsil rääkis Biden hoopis vastupidist juttu. Õnneks ei ole Euroopa liitlased viimastel päevadel samasuguse eituse teed läinud.



"Me kõik - valitsused, luureteenistused, rahvusvaheline kogukond - hindasime olukorda valesti," ütles Saksamaa välisminister Heiko Maas.



Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell vaidles Joe Bidenile vastu. "Meie missiooni ühised eesmärgid liikusid järk-järgult tänapäevase Afganistani riigi ehitamisele. President Biden ütles, et riigi ehitamine

pole kunagi olnud eesmärgiks. See on vaieldav. Me tegime palju, et Afganistani riiki ehitada," ütles Borrell.



Afganistanis toimunu on aga paljud löönud kahtlema Läänemaailma ühtsuses ja tugevuses.



"NATO on Euroopa julgeoleku aluspõhi. Ent Venemaa ei ole pime nähes sellise

lahkumise tagajärgi ja viisi, kuidas seda tehti. Ei ole ka Hiina ja teised, sest Lääs on viimastel aastatel aina vähem valmis seisma oma väärtuste eest," kommenteeris endine Suurbritannia peaminister, Briti parlamendi liige Theresa May.