Riia toimus suur vaktsineerimise vastane meeleavaldus

Peaminister Krišjanis Karinš, kelle tagasiastumist nõuti, kutsus neljapäeval rahvast rahulikkusele. Politsei hinnangul rikuti jõhkralt Lätis koroonaviiruse tõttu kehtestatud kogunemispiiranguid, suuremad avaliku korra rikkumised ja provokatsioonid suudeti ära hoida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peamine rahva tänavaile kutsuja oli Aldis Gobzems - praeguseks sõltumatu seimi liige, kes moodustas hiljuti uue partei Seadus ja Kord. Kuid protestijate seas võis märgata ka jälle poliitikasse naasnud oligarhi ja uue erakonna nimega Läti Esikohal loonud Ainars Šlesersit.

Riia linnaduuma rahuldas kaks taotlust, mille järgi tulnuks kinni pidada piiranguist ning koguneda poleks tohtinud rohkem kui 50 inimest. Politsei hinnangul oli aga hiliste õhtutundide jooksul tänavail ligi 4000 protestijat, kes mõistagi ei kandnud maske ega hoidnud vahemaad.



"Issand, anna meile tarkust ja mõistust, kuidas võidelda nendega, kes võtsid meilt vabaduse. Jumal, ühenda meid - lätlasi ja venelasi, ukrainlasi ja juute - kõiki, kes elavad meie riigis. Kõiki, kes maksavad ja ka neid, kes ei maksa makse," ütles Aldis Gobzems meeleavaldusel.

Mõnesaja inimese osalusel Vabadussamba juures alanud kogunemine vanalinna jõudes üha kasvas ning teel Toomkiriku väljakule ja sealt presidendilossini tuli rahvast üha juurde. Sealt suunduti uuesti Vabadussamba kõrvale, kus lauldi hümni ja liiguti siis aedadega ümbritsetud valitsushoone ette, kuhu jäeti mänguasjad, rõhutamaks, et eriti laste vaktsineerimisele on paljud vastu.



"Tulin siia, et seista oma inimõiguste eest. Et kaitsta oma lapsi ja olla koos

inimestega, kellega mõtleme ühtmoodi," ütles üks meeleavaldaja.



"Ma ei taha, et mu lapsi vaktsineeritakse. Läti ei täida üle-euroopalist resolutsiooni, millele lätlased ise alla kirjutasid, et kaitsesüstimine ei saa olla kohustuslik," lisas meeleavaldaja Elza.

Keeruline on hinnata, kui palju oli eilsel meeleavaldusel poliitikat ja palju sügavat vaktsineerimisvastasust. Küll on aga Lätis antud seimile üle juba mitu portsu allkirju, viimati 50 000, millega näidatakse oma vastuseisu kohutuslikule vaktsineerimisele.

Seim mentleb praegu seadust, mille järgi muutuks kolmes valdkonnas - meditsiinis, sotsiaalhoolekandes ja hariduses - töötavate inimeste vaktsineerimine kohustuslikuks ja 1. oktoobrist saaks selle nõude eirajaid vallandada.

Uuest kooliaastast saavad aga õppeasutustes kohapeal tarkust taga nõuda vaid need lapsed, kes on kas vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või teevad regulaarselt teste.