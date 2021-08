Reedel kell 21.45 lastakse Tallinnas teletornist ilutulestikku

Eesti vabariigi taas vabaks saamise õhtul kell 21.45 on tallinlastel võimalus vaadata võimast vaatemängu – teletornist lastavat saluuti, teatas Pirita linnaosa valitsus. Tulevärk paisatakse taeva poole kell 21.45 ja kestab viis-kuus minutit. Kogu ilu lendab laiali 175 meetri kõrguselt ehk teletorni vaateplatvormi katuselt.

"Esimest korda korraldasime teletornist ilutulestiku laskmist möödunud aasta augustis. Et see sai väga palju kiitvat tagasisidet, otsustasime ilutuld lasta ka sel aastal. Soovime, et sellest kasvaks kena traditsioon," ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.