Mälestuskivi pälvinud suursaadik Laidre: Eesti on hästi hoitud

Presidendilt 20. augusti mälestuskivi pälvinud suursaadik Margus Laidre ütles mälestuskivi vastu võttes, et Eesti välisteenistusele saab kindel olla: Eesti huvid on hästi hoitud.

"Eesti on rahvusvahelises elus halva ilma sõber, kelle peale võib loota ja kellega arvestatakse," lausus Laidre.

Laidre sõnul võtab mälestuskivi, mis pole rändrahn ega ka munakas, hästi kokku, kuidas peaksime maailma vaatama – alati silmade kõrguselt, ei kõrgemalt ega ammugi mitte madalamalt, ent kogu aeg avatud pilguga.

"See kivi on toeks ka rasketel hetkedel, mil peas vasardab teravalt küsimus, miks paganama päralt oleme selles ikkagi ju suhteliselt üürikeses elus nüüd aastate kaupa neis võõrastes linnades, kui kõik meile tähtsaim jääb ikka ja alati Eestisse, kus me nagunii ei saa olla nõnda palju kui tahaksime. Sest elu saab enne otsa kui armastus Eesti järele," lausus Laidre.

Lisaks Laidrele pälvis 20. augusti mälestuskivi ka suursaadik Martin Roger.