Laupäeval jääb õhusoe alla 20 kraadi

Öö vastu laupäeva on vahelduva pilvisusega, siin-seal sajab hoovihma, mis levib hommikuks rohkematesse paikadesse. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 3 kuni 8 meetrit sekundis ning temperatuur jääb valdavalt 8 kuni 12 kraadi vahele, rannikul võib kuni 15 kraadi olla.

Hommikul on siin-seal vähene ja vahelduv pilvisus, aga mitmel pool sajab hoovihma. Tuul puhub valdavalt lõunast ja edelast, saartel läänest iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Päeval pilvisus vaheldub, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Läänekaare tuul puhub 4 kuni 9, pärastlõunal rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Temperatuuri maksimumiks jääb 19 kraadi ja sedagi vaid Lõuna-Eestis.

Õhtul saju tõenäosus väheneb ja taevas kujuneb mitmes paigas päris selgeks. Edela- ja läänetuul puhub 3 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 15 kraadi.

Järgnevad päevad on endistviisi vahelduvalt pilvised ja siis jälle päikesepaistega. Pühapäeval on hoovihma mitmel pool, aga õhtul see harveneb. Uus nädal algab kohatise vihmaga, aga kolmapäeva ennelõunal jõuab Loode-Eestisse uus sajuala ja liigub kagu suunas.