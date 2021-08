Leedu ajakirjanik: me peame säilitama külma närvi

Kauaaegne Leedu ajakirjanik Rimvydas Valatka ütles intervjuus ERR-ile, et enamus Leedu ühiskonnast saab aru, et praeguses kriisis ei ole üksteisega võitlemise aeg ja et kõige olulisem on säilitada külm närv.

Sel aastal meenutame me palju 30 aasta möödumist 1991. aastast. Teie olite Leedus sel ajal oluline ühiskonnategelane. Kui palju te praegu seda aega meenutate ja millele te mõtlete?

Jah, 30 aastat tagasi olin ma meie ülemnõukogus, esimeses sõltumatus parlamendis. Esimene päev oli väga ohtlik ja üks mõte oli, et kõik on läbi ja oleme järgmisel päeval vangis. Aga teine mõte oli, et kõik läheb hästi. Võib-olla see oli sellepärast, et ma olin siis väga noor, 33-aastane, ja teiseks ma mõtlesin, et ajalugu ei kordu ja see võib olla meie võimalus.

Mida ma mäletan on see, et ma olin valitud Palangast ja ma rääkisin sealsetele inimestel, et järgmised 10 kuni 20 aastat oleme me majanduslikult väga vaesed, sest muuta tuleb kogu meie majandust, aga ma mõtlesin, et meie patriotism on kõrge. See ei läinud nii, sest majanduse taastasime me kiiresti, aga patriotismiga oli probleeme.

Praegu ma mõtlen, et need 30 aastat on olnud suur jumala kingitus. Uskumatu on see situatsioon, milles me elame praegu. Võrreldes putši esimese päevaga Moskvas.

Aga praegu on ka probleeme. Leedus on üsna raske aeg, Aleksandr Lukašenko püüab Leedule survet avaldada varjupaiga taotlejate kasutamisega. Milline mõju sellel on Leedu poliitikale ja ühiskonnale?

Jah, see on väga raske aeg meie riigile. Kui Venemaa läks seitse aastat tagasi Krimmi, siis me saime aru, et me elame geopoliitiliselt sellises piirkonnas, kus me peame oma iseseisvust kaitsma iga päev. Praegu on raske hetk, aga ma arvan, et valitsus töötab kõvasti ja teeb ehk õigeid otsuseid.

Enamus Leedu ühiskonnast saab aru, et praegu ei ole üksteisega võitlemise aeg. Halb on, et meie parlamendi opositsioon on veidi venemeelne. Suurim opositsioonipartei Talurahva ja Roheliste Liit ning lisaks Tööpartei, mille üks juht on oligarh Viktor Uspaskich, on revanšistid. Nad on saanud aru, et kolm aastat kuni järgmiste valimisteni on nende jaoks väga pikk aeg ja majanduse olukord soosib valitsust, mitte neid. Nad tahavad kasu lõigata sellest keerulisest olukorrast Leedu piiril.

Ma kirjutasin mõned nädalad tagasi, et ärge paanitsege ja hüsteeritsege, asjad lähevad paremaks. Praegu on põgenike hulk 4000 ja kaks aastat tagasi oli samuti 4000. Leedu riik toimib, meie piirivalve töötab. Oluline on närvide küsimus, oluline on mitte endast välja minna.

Ma arvan, et Lukašenko närvid on madalal tasemel. Ta on viimases staadiumis diktaator ehk hull minu meelest. Me võidame selle raske võitluse. Esiteks Leedu riik toimib ja teiseks oleme me Euroopa Liidu ja NATO liikmed ning meie partnerid aitavad meid. Eestlased aitavad meid. Rootsi aitab meid. Poola aitab meid. Me võidame.

Kas Leedus kõlab ka hääli poliitikute poolt ja ühiskonnast, et peaks Lukašenkoga paremini läbi saama?

Teie esimene küsimus puudutas 30 aasta taguseid sündmusi. 30 aastat tagasi Nõukogude Liit lagunes, aga homo soveticus ei kadunud. Need inimesed on lihtsalt tagaplaanil. Nüüd nad aga muutuvad, nad on aru saanud, et me elame vabal maal, kus kõik võivad protestida, nad vaatavad vene telekanaleid ja argumendid tulevad sealt.

Üks mu unistusi 25 aastat tagasi oli, et tuleks koolides lõpetada vene keele õpetamine ja me peaksime katki lõikama sidemed, mis meid seovad kunagise Nõukogude Liiduga. Praegu ma arvan, et see oli õige mõte. Praegu paljude meie noored ei saa aru inglise keelest, aga saavad aru vene keelest, see on hea võimalus Kremli propagandale. Selliste inimese osa ühiskonnas ei ole suur, võib-olla 10 kuni 20 protsenti, aga nad teevad kõva lärmi, lähevad seimi juurde ja loobivad politseinikke kividega.

Lärmil on sotsiaalvõrgustike ajastul huvitav mõju. Kui kuuled suurt lärmi, siis arvad, et seal on palju inimesi. Tegelikult on lärmi rohkem kui selliseid inimesi.