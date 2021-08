Pühapäev tuleb laupäevast veidi jahedam

Eestisse lisandub pühapäeval niiskust ja pilvede tekkeks on tingimused soodsad. Vihmahooge saame päeva peale mitmel pool ja pärastlõunaks pöördub tuul kõikjal loodesse ning tugevneb.

Öö vastu pühapäeva on valdavalt vähese ja vahelduva pilvisusega, hoovihma sajab üksikutes paikades. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 7 kuni 11 kraadi vahele, rannikualadel on mõnevõrra soojem.

Hommikul on Lõuna-Eestis selgem ja sajuta, põhjapoolsetes maakondades pilvisem. Hoovihma sajab põhiliselt saartel ja Loode-Eestis. Lääne- ja loodetuul puhub 5 kuni 9, mere ligidal kuni 12 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb õige pisut, 15 kraadini.

Päev tuleb pilves selgimistega, aga mitmel pool sajab hoovihma ja võib äikest olla. Loode- ja läänetuul puhub 3 kuni 9, mere ligidal on puhanguid kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad tagasihoidliku 14 ja 18 vahele.

Õhtuks on lääne pool pilvi hõredamalt ja suuremat sadu pole. Küll aga on idas paksemaid pilvi, millest sajab kohati hoovihma. Tuul puhub loodest 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on kõige rohkem 16 kraadi.

Uuel nädalal on ka päikesepaiste enamasti võimalik. Esmaspäeval on kohati hoovihma ja teisipäev tuleb Lääne-Eestis hoopis sajuta, idas on mõneti vihma.

Kolmapäevast läheb sajusemaks, sest vihm levib üle maa, jõudes õhtuks ka Kagu-Eestisse. Neljapäev on ka laialdaselt vihmane. Päevane temperatuur lubab kõige rohkem kuni 18 kraadi.