Rootsi peaminister lahkub novembris ametist

Novembris toimub Rootsi sotsiaaldemokraatide erakonna üldkogu.

"Järgmisel aastal juhib sotsiaaldemokraate keegi teine, mitte mina," ütles Löfven oma suvises kõnes.

Ta ütles, et soovis otsusest teada anda juba praegu, et ta mantlipärijal oleks aega end ette valmistada: "Soovin anda oma järglasele parimad võimalikud eeldused."

Ta loodab, et muudatus toob erakonnale ja töölisliikumisele uut energiat.

Löfven ütles pühapäeval, et otsus on küpsenud aja jooksul. Löfven on Rootsi sotsiaaldemokraate juhtinud ligi kümme aastat, neist seitse peaministrina.

Sotsiaaldemokraatide juhatus koguneb pühapäeval erakorralisele nõupidamisele.

Löfveni peaministri tool kõikus kevadel, mil tema punarohelist valitsust tabas kriis ja ta kaotas parlamendi usaldushääletuse. Löfven esitas tagasiastumispalve, et vältida ennetähtaegsete valimiste korraldamist.

Moderaatide juht Ulf Kristersson sai ülesande moodustada uus valitsus, kuid see ei õnnestnud. Seejärel anti valitsuse moodustamise ülesanne taas Löfvenile.

Juuli algul oli uus valitsus koos ja sai ka piisavalt toetushääli riigipäevas.