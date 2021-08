President Kaljulaid Krimmis: Ukraina terviklikkus tuleb taastada

President Kaljulaid külastas pühapäeval esimese riigipeana Ukrainas Krimmi kontrolljoont ja tutvus sealse olukorraga. "Eesti pole unustanud, et Ukraina on endiselt osaliselt okupeeritud ja Ukraina idaosas käib sõda," lausus president Kaljulaid Krimmi kontrolljoont külastades.

"Me ei tohi seda unustada ega praeguse olukorraga leppida. Üksikud piiriületajad, jala või autoga, teevad seda täna Ukrainast Ukrainasse, läbi relvastatud kontrollpunkti," lisas Vabariigi President.

"Ukraina territoriaalne terviklikkus tuleb taastada ning seniks, kui seda pole juhtunud, tuleb seda teemat järjekindlalt tõstatada, et Ukraina olukorda ei unustataks ka mujal maailmas. On oluline, et Minski leppeid täidetaks ning ülejäänud riigid püsiksid Venemaale seatud sanktsioonide taga ühtsena," lisas Eesti riigipea.

President tõdes, et põhivabaduste olukord on Krimmis viimase seitsme aasta jooksul järk-järgult halvenenud.

"Paljud Ukraina kodanikest Krimmi elanikud on sunnitud poolsaarelt lahkuma, et kaitsta ennast ja oma peresid. Samal ajal saabub ümberpaigutamise poliitika raames Venemaalt Krimmi poolsaarele sadades tuhandetes ümberasujaid. Venemaa jätkab oma sõjalise kohaloleku paisutamist Krimmis, ohustades sellega nii Ukraina kui laiemalt Musta mere piirkonna julgeolekut," lausus Kaljulaid.

Eesti riigipea on teisipäevani Ukrainas töövisiidil, et osaleda Krimmi platvormi tippkohtumisel ja Ukraina iseseisvuse taastamise 30. aastapäeval.