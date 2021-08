Uuel nädalal jääb õhutemperatuur alla 20 kraadi

Algaval nädalal õhutemperatuur enam üle 20 kraadi ei tõuse ning nädala keskpaigas jõuab Eestisse ka tihe vihmasadu. Siiski on ka helgemaid hetki.

Öö vastu esmaspäeva on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommikul on vihmahooge hajusalt. Loodetuul tugevnev veidi. Sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Päev on kohati vihmahoogudega. Loodetuul ulatub 5 kuni 11, rannikul puhanguti 14 meetrini sekundis. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Õhtul on nõrka sadu üksikutes kohtades. Puhub loodetuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 14 kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Teisipäeval liigub enam sajupilvi üle Ida-Eesti, läänes on õhk märksa kuivem. Loodevoolus saabub aga jahedust ning öised miinimumid langevad kohati viie kraadi ümbrusesse, rannikul on sooja üle 10 kraadi. Päevamaksimumid tõusevad 12 kuni 16 kraadini.

Kolmapäeva hommikul jõuab saartele tihe sadu, mis päeval mandrile levib. Võimalik, et Eesti idapoolne osa jääb suurest sajust puutumata. Tuul tugevneb. Öised miinimumid jõuavad langeda sisemaal viie kraadi juurde, päeval on sajupilvede all sooja 12 kuni 14, mõnes kohas kuni 16 kraadi.

Neljapäeval ja reedel jätkuvad sagedased vihmahood ning tugevam tuul. Õhumass soojeneb veidi ning päevamaksimumid tõusevad 18 kraadini.