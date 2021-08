Omavalitsusjuhid soovivad valijameeste jaotuse muutmist

Hoolimata lootusest, et riigikogu tuleb ülesandega toime, mõtlevad omavalitsusjuhid juba valijameeste jaotusele. Kõige rohkem saadaks Estonia teatrisse valijamehi Tallinn, kellel ainsana on 10 esindajat.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul oodatakse eelkõige, et riigikogu teeks otsuse ära. Kuid valijameestekogu korral jaotataks valijamehed proportsionaalselt.

Tartu linn saadaks presidenti valima neli valijameest.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul neil veel jaotuse suhtes otsust pole, kuid linn peab olema esindatud väärikalt. Tema sõnul on aga probleemiks see, et kohaliku omavalitsuste esindajate hulk valijameeste kogus haldusreformiga vähenes.

Kui presidendivalimiste korda edaspidi muuta soovitakse, siis tuleks Klaasi hinnangul parandada ka see viga.

Ent suuremate omavalitsustega võrreldes on eriti keerulises seisus väiksemad vallad. Näiteks Saaremaal on kogus vaid kaks valijameest.

Nende jaotamine proportsionaalselt saaks vallavolikogu esimehe Jaanus Takivi sõnul olema ülikeeruline ja ilmselt tuleb lihtsalt hääletus.



Ka Tamkivi sõnul vajab süsteem muutust, sest suuremad omavalitsused on praegu selgelt alaesindatud.