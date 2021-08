OTSE kell 11: sotsiaaldemokraadid kohtuvad Karisega

Keskerakond ja Reformierakond on ERM-i direktori ja endise riigikontrolöri ning rektori Alar Karise käinud välja presidendikandidaadina ja temaga ka kohtunud.

"Meie kokkusaamine saab olema avalik, et fraktsiooni liikmete kõrval saaksid ka Eesti inimesed paremini aimu presidendikandidaadi seisukohtadest ja väärtushinnangutest. Ootame, et Alar Karis mõtestaks lahti presidendi rolli ja tutvustaks lähemalt oma vaateid ühiskonnaelule, poliitikale ja Eesti ees seisvatele väljakutsetele. Mõistagi on meil talle arvukalt küsimusi," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.

Zoomi keskkonnas peetav kohtumine Karisega kestab poolteist tundi.