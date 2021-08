Postimees Grupi juhtimise võtab üle Toomas Tiivel, Andrus Raudsalu lahkub

Postimees Grupi nõukogu esimehe Margus Linnamäe sõnul täitis Andrus Raudsalu talle seatud eesmärgid, luues ettevõttes stabiilse arengu ning juhtides edukalt plaanis olnud restruktureerimist, muuhulgas osa meediaüksuste viimist Duo Media Networksi alla.

"Tänan Andrust suure panuse eest Postimees Grupi arengusse ning kindlasti on Toomasel loodud platvormilt hea Eesti suurima meediamaja juhtimist ning uute eesmärkide saavutamist jätkata," ütles Linnamäe samuti Postimehe Gruppi kuuluva BNS-i teatel.

Kauaaegse meediakogemusega Toomas Tiivel juhib praegu Apollo TV-d.

Tiivel sõnas, et jätkab Andrus Raudsalu juhitud digipööret.

"Eesti meediaturg liigub vaikselt sinna suunas, et järjest rohkem lugejaid on valmis tasulist online-sisu tarbima. Sellega tuleb kaasa minna ning oluline on see, kui hästi me oskame ennast näoga lugeja poole pöörata," lisas Tiivel.

Raudsalu töötas Postimehes alates 2014. aastast ja on ettevõtte juhatuse liige olnud alates 2017. aastast. Juhatuse esimeheks sai ta 2019. aasta 1. novembril.