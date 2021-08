Nakatumiskordaja on stabiliseerunud 1 kanti

Nakatumiskordaja R jõnksatas 21. augusti seisuga korraks alla 1. Eksperdid tõdevad siiski, et näit on stabiliseerunud 1 kanti, kuid sellest allapoole veel püsivat langust pole toimunud.

21. augusti seisuga näitab nakatumiskordaja R väärtust 0,95 kanti. See tähendab, et iga koroonaga nakatunu annab nakkust edasi keskmiselt 0,95 inimesele ehk nakatumine oleks tasahaaval vähenemas.

Eksperdid siiski hoiduvad veel rõõmustamast, sest R-i väärtus alla 1 võib praegu olla vaid ajutine sähvatus, mis püsima ei jää. Samas aga tõdevad nad, et nakatumine on viimase nädalaga stabiliseerunud ning R püsib enam-vähem 1 kandis.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma kommenteeris ERR-ile, et R on praeguse seisuga umbes 1,05 kandis.

"See on mingi stabiliseerumise näitaja eelmise nädala tulemusi vaadates – eelmine nädal oli suhteliselt stabiilne nädal," ütles Härma.

Väiksema näitaja taga on aga asjaolu, et reedel oli Eesti iseseisvuse taastamise päev – puhkepäev, mil inimesed käisid vähem testimas. Ka nädalalõputi reeglina testitakse vähem. Samas esmaspäeva kohta tavatult kõrge uute nakatunute arv (319 koroonapositiivset) kõneleb sellest, et jõudsat nakatumise vähenemist toimunud ei ole ning kõneleb ilmselt pühadega kuhjunud testimisvajadusest.

"Loodetavasti saame sel nädalal ka stabiilsemat olukorda näha. Täna toimub veel lõplik analüüs, homme on selge, mis eelmisel nädalal toimus," lisas Härma.

Ka nakatumiskordaja mudeli autor, matemaatikaprofessor Krista Fischer jäi R-i väärtuse suhtes ettevaatlikuks.

"Oleksin ettevaatlik, kui ta korraks sinna langeb. Nüüd tuleb jälgida, kas ta jääb ka sinna või tuleb tagasi natuke," ütles Fischer, kes tõdes, et esmaspäeval tuli palju nakatuid juurde, mis tõstis näitajat taas.

"Kahtlustan, et ta alla 1 ei jää veel. Loodetavasti ka mitte palju üle 1, aga seda olukorda tuleb paar päeva nüüd jälgida," ütles Fischer. "Eelmise seitsme päevaga praktiliselt tõusu pole olnud – R pole eriti alla läinud, aga üles ka mitte. Loodetavasti pole see olukord ajutine."