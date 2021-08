Fotod: Isamaa korraldas Hirvepargis traditsioonilise kõnekoosoleku

Isamaa Erakonna korraldataval kõnekoosolekul "Kuidas kaitsta Eesti väärtusi?" meenutati teed Eesti riigi iseseisvuse taastamisele ning otsiti lahendusi tuleviku väljakutsetele.

Isamaa auesimehe Tunne Kelami sõnul aitasid Hirvepargi sündmused teadvustada, et Eesti rahvas ei ole Nõukogude Liiduga kokku laulatatud.

"Eesti ajaloo õppetund on see, et miski pole võimatu. Kuid teine sama tõsine õppetund on see, et mitte midagi ei ole iseenesest tagatud. See, et natsismile ja kommunismile ei ole suudetud võrdset hinnangut anda, ei ole ajaloo ega moraali probleem, vaid praktiline poliitiline probleem," ütles Kelam.

"Võrdse hinnangu andmise korral ei oleks endine KGB ohvitser Putin saanud Venemaa presidendiks. Täpselt samuti nagu endine Gestaapo ohvitser ei oleks saanud Saksamaa liidukantsleriks," tõi ta näite.

Lisaks Kelamile astusid kõnekoosolekul üles riigikogu liige Urmas Reinsalu, endine Eesti Kongressi liige Jüri Estam ja Isamaa Rahvuslaste ühenduse esimees Tarmo Kruusimäe.

23. augustil 1987 toimunud okupeeritud Eesti esimese avaliku poliitilise meeleavalduse algatasid Lagle Parek, Heiki Ahonen, Tiit Madisson, Eve Pärnaste ja Erik Udam.

Hirvepargi miitingust osavõtnud nõudsid tõe avaldamist Molotov-Ribbentropi 23. augusti 1939 sõlmitud lepingu salaprotokollide kohta, mille alusel jagati Euroopa mõjusfäärideks.