Teisipäeval võib sadada vihma

Hommik tuleb Lääne-Eesti saartel ja mandri lõunaosas hõredama pilvisusega ja ilm olulise sajuta, kuid mujal on oodata pilvede all kohati ka hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 6 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja on oodata 7 kuni 13 kraadi.

Päeval on kõikjal muutlik pilvisus ning kohati sajab vähest vihma. Puhub loode- ja põhjatuul 5 kuni 12, puhanguti kuni 15, Kirde-Eestis ennelõunal kuni 17 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12 kuni 16 kraadi.

Õhtul muutlik pilvisus säilib, ainukese vahega, et sadu ei tule. Puhub rahulik põhja- ja loodetuul 4 kuni 9 meetrit sekundis ning õhtused soojakraadid jäävad 9 ja 14 vahele.