Tartu Ülikooli töötajatest on vaktsineeritud 87 protsenti

Postimehes avaldatud arvamusloos kirjutas rektor Asser poolteist aastat kestnud koroonapandeemia õppetundidest ja jagas soovitusi tulevikuks.

Rektor märkis, et ülikoolis on vaktsineeritud 87 protsenti töötajatest, kuid ülikoolile on teada antud, et vaktsineerimata töötajaid tuleb hakata regulaarselt testima.

Asser seda mõistlikuks ressursikasutuseks ei pea, sest sellega välditav tervisekahju on tema hinnangul marginaalne ning selle asemel tuleks keskenduda hoopis käitumishoiakute kujundamisele, et ükski inimene ei tuleks viirushaiguse sümptomite korral tööle ega kooli.

Rektor peab koroonahaiguse vähendamiseks kõige olulisemaks vaktsineerimist, kuid olulised märksõnad on ka tervisehoiu tööjõupuudus, eeskätt õenduses, aga ka digiloo asemel tuleviku võimalustele vastav digilahendus ning planeerimise olulisus juhtimises.