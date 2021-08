Üliõpilaskorporatsioon tahab kunstimuuseumilt oma vara tagasi

Korporatsioon Vironia tahab saada tagasi oma vara, mis 1940. aastal neilt ära võeti ja on praeguseks jõudnud Eesti kunstimuuseumisse.

Vironia vilistlaskogu esimees dr Marek Miil kirjutas kultuuriminister Anneli Otile saadetud kirjas, et Vironia on oma asutamisest kandnud isamaalise väärtusi ning olnud Eesti Vabariigi ülesehitaja nii Vabadussõjas kui sellele järgnenud aastakümnetel.

"See oli ka põhjuseks miks 1940. aastal punased okupatsioonivõimud keelustasid Vironia tegevuse ning röövisid Vironiale kuulunud varad. Need Vironiale kuulunud varad jagati laiali Nõukogude Eesti haridusasutustesse ja muuseumitesse."

Miil märgib, et ajaloo keerdkäikude tulemusena on osa neist varadest tänasel päeval hoiul Eesti Kunstimuuseumis.

"Usun, et pärast 30 aastat Eesti iseseisvuse taastamist on meil teie abiga ainulaadne ja väärikas võimalus heastada see 81 aasta tagune kuritegu."

Vironia vilistlaskogu esimees palub kultuuriministri otsust, et Eesti kunstimuuseum tagastaks Vironiale kui õigusjärgsele omanikule Ernst Enno portree (A. Johani 1935), F.R. Kreutzwaldi büsti (A. Weizenberg 1904), joogiklaasi ja kristallpokaalid.