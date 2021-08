Tänavune viljasaak tuleb mullusest kehvem

Eesti läinud aasta teraviljasaak oli rekordiline - 1,63 miljonit tonni. Veidi üle poole sellest moodustas nisu ja pisut üle kolmandiku oder.

Eesti taimekasvatuse instituudi seemnekeskuse müügijuhi Kaisa Pajusalu sõnul jääb tänavune kogusaak põuase suve tõttu kindlasti väiksemaks kui eelmisel aastal.

"Talivilja saagikus ei ole nii suurelt langenud. Ma julgeks pakkuda, et see on ehk 15-20 protsenti madalam. Aga põuas märksa rohkem kannatada saanud suvivilja saagi kadu on oluliselt suurem. Ma ei pretendeeri absoluutsele tõele, aga arvan, et 30 protsenti võiks see kindlasti olla," rääkis Pajusalu.

152 teravilja- ja rapsikasvatajat koondava põllumeeste ühistu Kevili saakide müügijuhi Janno Toometi sõnul algas teraviljakoristus Eestis tänavu tavapärasest varem. Praeguseks on tema hinnangul veel koristada jäänud kümme kuni viisteist protsenti saagist. Ka Toometi arvates jääb teravilja kogusaak võrreldes eelmise aastaga umbes kakskümmend protsenti väiksemaks.

"Vihma ei olnud piisavalt ja sellest tulenevalt on saagid väiksed. Ja probleeme on ka mahukaaludega, tera on väike. Aga toidunisu on iseenesest kõrgema kvaliteediga kui eelmisel aastal," ütles Toomet.

Teraviljade hinnad maailmaturul on samas kõrged. Näiteks nisu hind on viimastel kauplemispäevadel liikunud viie aasta kõrgeima taseme lähedal.

Toometi sõnul on selle põhjuseks suurte teraviljakasvatusmaade suhteliselt kehv saagiaasta.

"Venemaa saaginumbreid on kõvasti kärbitud, Kanadas olid suured probleemid. See on turgudele kõvasti mõju avaldanud. Selle aasta lõpuks prognoositakse näiteks nisu viimase viie aasta madalamaid laojääke. Selle tõttu on hinnad kõrged," selgitas Toomet.

Eesti teraviljaekspordi kõrghooaeg vältab tavapäraselt augusti lõpust novembri lõpuni.

Möödunud aastal oli teraviljaekspordi koguväärtus 210 miljonit eurot.