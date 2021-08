Finantsinspektsioon: Luminor peab parandama rahapesu tõkestamise süsteeme

Finantsinspektsiooni teatel peab Luminor üle vaatama, kuidas pank hindab grupiüleselt rahapesu tõkestamiseks vajalikku ressurssi, sealhulgas infotehnoloogiliste lahenduste parendamise vajadust. Lisaks vajavad üle vaatamist panga andmete kvaliteet ja tehingute jälgimise süsteem.

Luminor teatas kontrollide tulemuste avaldamise järel, et suhtub rahapesu ja finantskuritegevuse ennetamisse ja tuvastamisse täie pühendumusega. "Meil on madal riskiisu ja meie ärimudel on suunatud peamiselt Balti riikide klientide teenindamisele ja neile, kellel on Balti riikidega tugev isiklik või äriline side," märkis Luminor teates.

Panga sõnul täiendatakse pidevalt oma rahapesuvastaseid meetmeid ning järelevalveasutustele ollakse tänulikud põhjaliku kontrolli läbiviimise eest, kuna taolised hinnangud annavad pangale väärtuslikku sisendit rahapesuvastaste protsesside jätkuvaks tõhustamiseks.

"Me nõustume läbi viidud tavapäraste kohapealsete kontrollide tulemustega. Järelevalveasutused on välja toonud parendamist vajavad valdkonnad meie sisemistes protsessides ja lahendustes. Oleme paljud nendest parendustest juba sisse viinud ning viime ellu ka ülejäänud tegevused vastavalt tegevuskavadele, mille järelevalveasutustele esitasime," kinnitas pank pressiteates.

Finantsinspektsioon, Läti finants- ja kapitalituru komisjon ning Leedu keskpank viisid eelmisel aastal kõigis kolmes riigis samal ajal läbi Luminor AS-i kohapealsed kontrollid. Järelevalveasutused kontrollisid, kas Luminoril olid sel perioodil rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemid ja sise-eeskirjad seadustega kooskõlas.

Kohapealsed kontrollid toimusid pidevas koostöös Läti ja Leedu järelevalveasutustega läbi FI kui Luminori grupi juhtjärelevalveasutuse loodud rahapesu tõkestamise kolleegiumi.

Luminoril on õigus finantsinspektsiooni otsus edasi kaevata Tallinna halduskohtusse 30 päeva jooksul alates haldusakti teatavaks tegemisest.