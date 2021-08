Haiglad planeerivad järk-järgult COVID-i kohtade arvu kasvatada

Intensiivravipalatite defitsiiti Eesti terviseameti hinnangul kolmanda laine jooksul ei jõua. Kui enamik haiglaid tuleb praegu koroonapatsientide koormusega toime, siis Tartu Ülikooli kliinikumis võib lähiajal olla tarvis plaanilist ravi piirata.

Viimase kuu jooksul on pea kõik Eesti haiglad pidanud koroonapatsientide kasvava hulga jaoks taas voodikohti juurde tekitama.

Kulukas ja pikaajaline intensiivravi, mida vajab umbes kümnendik haiglas olevates COVID-patsientidest, võib Tartu Ülikooli rektori ja arstiteadlase Toomas Asseri sõnul osutuda pudelikaelaks. Seetõttu tuleks piirangute seadmise asemel tagada tervishoiusüsteemi kindlus ning lahendada tööjõupuudus.

"Intensiivravi on väga kulukas, spetsiifilisi teadmisi nõudev ja eeldav. Nende inimeste ettevalmistamine peab olema planeeritud. Meil ei ole seda mahtu niipalju tagavaras. Juhul kui satume taas olukorda, kus haigestunute arv on suurenemas, eelkõige raskelt haigestunute, siis tervishoiusüsteem satub taaskord surve alla, mistõttu lükkuvad edasi teised raviotsused, mis on juba eelmisest pandeemialainest juba jäänud kuhjuma. See ei ole küll asi, mida oleks tarvis praegu," rääkis Asser.

Asseri sõnul võib süsteemi paigast lüüa 30 kuni 40 täiendavat intensiivravipatsienti. Terviseameti prognoosid sellist intensiivravi vajaduse kasvu ei näe.

"Sellise intensiivravi kasvu peaks tingima ikka väga-väga palju kõrgem nakatuvus. Praegu on seis selline, et intensiivravi vajadus on 12 haiget, kui vaadata kõige kriitilisemat prognoosi, siis septembri alguseks võiks see arv olla 20 kandis. Aga loomulikult tuleb arvestada, et väikesed arvud võivad käituda ootamatult ja liikuda ühele või teisele poole kiiremini," lausus terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule.

Teistest haiglatest on suurema koormuse all praegu Tartu Ülikooli kliinikum, mis teenindab pragu kõrgeima nakatumisarvuga Lõuna-Eesti maakondi. Möödunud nädalal hospitaliseeriti seal iga päev kaheksa uut haiget, tänaseks on ja intensiivravis viis ja tavaosakonnas 40 koroonapatsienti.

"Tavaosakonnas mahutatav haigete arv on 44. Kui peame hakkama juurde tegema voodikohti, siis nende osakondade personali jaoks peame hakkama piirama plaanilist statsionaarset ravi. Ega see väga kaugel ei ole," ütles kliinikumi kriisikomisjoni juht Joel Starkopf.

Starkopf tõdes, et osal erialadel on juba praegu plaanilise ravi järjekorrad tavapärasest pikemad.

"Me püüame loomulikult neid operatsioone plaanilises korras teha, aga selge on, et täna on need mõnevõrra pikenenud osadel erialadel;" lausus ta.

Haiglaravi vajavatest koroonapatsientidest 75 protsenti on vaktsineerimata.