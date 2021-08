Kreeka kehtestab uued piirangud neile, kes pole vaktsineeritud

Uute piirangute eesmärgiks on suurendada vaktsineerimiste arvu.

Alates 13. septembrist peavad nii era- kui avaliku sektori vaktsineerimata töötajad laskma end oma kulu ja kirjadega testida sõltuvalt ametikohast korra või kaks nädalas.

Ka tudengid peavad maksma kahe kiirtesti eest nädalas, kuid kooliõpilastele antakse testid tasuta.

Tasuta testimine avalikes ruumides jääb võimalikuks vaid neile, kes on juba vaktsineeritud, või neile, kellel on selged koroonaviiruse sümptomid.

Kiirtest maksab 10 eurot, mis on märkimisväärne summa riigis, kus miinimum netopalk on 650 eurot.

"Need pole karistusmeetmed," ütles Kreeka tervishoiuminister Vasilis Kikilias. "See on meie kohus kõigi nende ees, kes läbisid 18 kuud pandeemiat hoolikalt piiranguid järgides, kes kaotasid oma poed, töökohad, ja pidid enda kaitsmiseks töötama kodus."

"Kas mängime koroonaviirusega vene ruletti?" küsis ta, lisades, et üle 90 protsendi haiglas viibivatest koroonapatsientidest on vaktsineerimata.

Uute reeglite kohaselt lubatakse kohvikutesse, restoranidesse ja spordiklubidesse siseneda vaid vaktsineeritutel või neil, kellel on immuunsuse tõend.

Kinod, teatrid ja muuseumid ning spordisaalid on avatud ka neile, kes pole vaktsineeritud, kuid neil peab olema ette näidata viimase 48 tunni jooksul tehtud negatiivne viirusetesti tulemus.

Suve algul võttis Kreeka parlament vastu seaduse, millega muudeti vaktsineerimine kohustuslikuks tervishoiutöötajatele, sealhulgas ka hooldekodude töötajatele.

Kreeka 10,7 miljonist elanikust on täielikult vaktsineeritud umbes 5,6 miljonit inimest.