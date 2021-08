Kaks Türi kooliõpilast hooldavad tasuta eakate omaste haudu

Türi põhikooli 8. klassi neiud Karolin Oja ja Kärolyn Metsalu on parimad sõbrannad. Paralleelklassi õpilastena jagavad nad ühte pinki ainult matemaatika rühmatunnis, kuid kogu vaba aja veedavad nad koos. Kui neiud käisid Karolini vanaema haual, nägid nad ümberringi palju hooldamata kalme ning tekkis mõte pakkuda oma abi. Pealegi on see hea võimalus kirjutada kogetu põhjal praktilise sisuga loovtöö.

"Mõtlesime, et kui inimesed näiteks tellivad meid, helistavad meile, siis me teemegi need hauad korda, peseme hauakivid ära, et ikka nimed oleksid ilusti näha. Mõned on päris sammaldunud ja nimesid ei ole hästi näha," ütles Oja.

Kuna idee on veel väga värske, pole keegi haua korrastamise palvega neidude poole pöördunud. Teisipäeval käidi hooldamas Kärolyni vanavanaema kalmu.

"Ka mu isa oli siin, ta näitas, mida tuleks teha, ja seletas meile, millises olukorras see haud on," ütles Metsalu.

Türi lastekaitse ühing aitas noortel muretseda tööks vajalikke vahendeid ja teha ka reklaami.

Ega see väga tavaline ei ole. Aga mina täiskasvanuna suhtusin sellesse kui ühtpidi vabatahtlikku töösse ja teistpidi ma näen siin ka potentsiaali. Võib-olla loovad noored tulevikus ka minifirma," lausus ühingu juhatuse esimees Erika Teras.

Niisiis võivad Karolini ja Kärolyni poole abi saamiseks pöörduda kõik eakad, kelle lähedased on maetud Türi kolmele kalmistutele, kui haudade korras hoidmine käib neile üle jõu.

"Me teenus on tasuta. See on heategevuslik ja me ei küsi selle eest raha. Kuna me tunneme, et see on vähim, mida meie saame inimestele, eriti vanematele inimestele teha. Ma arvan, et kõik kunagi tahaksid, et nende haud oleks hästi korras ja keegi hoolitseks selle eest," ütles Metsalu.