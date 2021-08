Kolmapäeva valitseb tugev tuul ja vihmasadu

Kolmapäevaks on oodata Eestis üsna lakkamatut vihmasadu ja tugevaid tuulepuhanguid.

Öö vastu kolmapäeva on vahelduva pilvisusega, mõnel pool võib olla udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, aga juba varahommikuks pöördub edelasse ja lõunasse ja puhub 3 kuni 10, läänerannikul puhanguti 15 kuni 18 meetrit sekundis. Temperatuur jääb nelja kuni üheksa kraadi vahele, rannikul on pisut soojem.

Hommikul tiheneb Lääne-Eestis pilvisus ja kohati sajab vihma. Tuul puhub lõunast ja edelast 5 kuni 10, saartel ja rannikul kuni 12, puhanguti 18 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 13 kraadi.

Päev tuleb üldiselt pilvine. Vihmasadu levib üle Eesti, kohati võib olla ka äikest ja sadu on tugev. Lõuna- ja kagutuul tugevneb puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul kuni 18 ja Liivi lahel kuni 23 meetrini sekundis. Temperatuur jääb 10 kuni 15 kraadi vahele.

Õhtul selgimisi pole loota, ikka on pilves ja sajab vihma. Kagu- ja lõunatuul puhub 5 kuni 10, rannikul kuni 15, iiliti kuni 23 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 14 kraadi.

Nädala lõpuni on taevas küll pilves selgimistega, aga vihma sajab ikkagi mitmel pool. Alles pühapäeva pärastlõunal suurem sadu hõreneb. Temperatuuri nii ööl kui päeval näitab kerget tõusujoont, seega nädalal lõpuks on siin-seal jälle õige natuke üle 20 kraadi sooja oodata.