Algab presidendikandidaatide registreerimine esimeseks hääletusvooruks

Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust ehk 21 saadikul. Iga riigikogu liige võib olla ainult ühe kandidaadi ülesseadjaks.

Registreerimiseks esitavad ülesseadjad valimiskomisjonile esildise, kus on kirjas kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, -kuu ja –päev, ülesseadjate nimed ja allkirjad ning esildise koostamise kuupäev.

Esildisele tuleb lisada presidendikandidaadi omakäelise allkirjaga nõusolek kandideerimiseks ja kinnitus, et kandidaat vastab seaduses sätestatud nõuetele. Samuti dokumendid, mis tõendavad, et kandidaat on sünnilt Eesti kodanik.

Kandidaadi registreerimiseks nõutavad dokumendid esitab valimiskomisjonile üks kandidaadi ülesseadjatest. Kandidaate saab esitada laupäeva, 28. augusti kella 18-ni.

Valimiskomisjon koguneb koosolekule pühapäeval, 29. augustil kell 17, et kandidaadid registreerida, teatas valimisteenistus.

Valimiste esimene voor toimub riigikogus esmaspäeval, 30. augustil kell 13.