Eesti Posti juhatuse liige Charlie Viikberg lahkub ametist

Ettevõtte nõukogu esimees Helo Meigas tänas Viikbergi panuse eest ja sõnas, et tema osalusel on ettevõte kahe aastaga jõudnud 3,7-miljonisest kahjumist aegade suurimasse 9,6-miljonisse kasumisse.

"Nüüd liigub ettevõte finantsiliselt kindlal ja püsival kursil ning kuna valmistame ette ka uut strateegiat, ongi praegu hea aeg teatepulga üleandmiseks," ütles Meigas.

Viikberg töötas kuni 2019. aasta suveni Eesti Energias energiakaubanduse juhina ja liitus Omnivaga 2020. aasta augustis, algul ajutise finantsjuhi ja tähtajalise juhatuse liikme ülesannetes. 2020. aasta detsembris kinnitas nõukogu konkursi järel Viikbergi finantsvaldkonna juhiks ja juhatuse liikmeks.

Viikbergi viimane tööpäev Eesti Postis on 26. augustil.

"Tulin Eesti Posti teadmisega, et see on lühike periood ja kestab finantsvaldkonna juhi avaliku konkursi lõpuni," ütles Viikberg lisades, et toona püstitatud eesmärgid on praeguseks saavutatud.

Riigifirma juhtkonda kuuluvad lisaks Viikbergile ka juhatuse esimees Mart Mägi ja operatsioonide ja logistika valdkonna juht Kristi Unt.