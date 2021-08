Swedbank ootab tänavu kaheksaprotsendilist majanduskasvu

"Maailmamajanduse üldpilt on oluliselt parem, kui nägime kevadel," sõnas Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Esimese kvartali majanduskasv oli Mertsina sõnul enamiku analüütikute hinnangul ootamatult tugev.

Veel aprillis prognoosis pank tänavuseks majanduskasvuks kolm protsenti ja tuleva aasta kasvuks viis protsenti. Tänavu prognoosib pank hinnakasvuks kolm protsenti. Palgad kerkivad tänavu panga hinnangul kuus protsenti, tuleval aastal peaksid nii palgatõus kui inflatsioon aeglustuma.

"Juba esimeses kvartalis tõusis Eesti SKP päris korralikult üle pandeemiaeelse taseme," rääkis Mertsina. "Teise kvartali majanduskasv tuleb väga tugev, seal on juba ka baasefekt olulise mõjuga," lisas ökonomist.

"Nii maailmas tervikuna kui ka Eestis on kõige suurema riskiga delta tüve levik, see võib pidurdada majanduskasvu taastumist, kui see mõjutab meie kaubanduspartnereid saab löögi ka Eesti kaubandus. Delta tüvi võib mõjutada nii pakkumist ehk tootmise poolt kui vaktsineerimist, ka aeglane vaktsineerimine aasia riikides võib mõjutada sealseid tarneahelaid ja mõjutada veelgi toorainepuudust," rääkis Mertsina.

Alates möödunud aasta kolmandast kvartalist on Eesti investeeringute kasv olnud väga tugev. "Üldiselt ettevõtted vajavad praegu suuremaid investeeringuid oma efektiivsusesse," sõnas Mertsina.

Eraisikute hoiuste kasv läbis oma tipu selle aasta märtsis, kasv on jätkuvalt väga tugev. Kasvu peamised põhjused on tarbimisvõimaluste vähenemine ja tarbijate ebakindlus.

Swedbanki vanemökonomist Liis Elmiku sõnul tuleb riiklikke ehitusprojekte tugevalt kaaluda, et ehitussektorit mitte üle kuumendada. "Suured taristuprojektid ei ole kuum teema vaid Eestis, vaid kogu maailmas. Suured ehitusettevõtted on mures, kuidas jõutakse projektid valmis," sõnas ta.