Nakatamiskordaja langes üle-eestiliselt kõikides maakondades

Põhja, Lääne ja Ida regioonis on nakatamiskordaja ligi üks. Kõrgeim nakatamiskordaja on Lõuna regioonis (1,2).

Viimase 14 päeva haigestumus kasvas kõikides maakondades peale Pärnu- ja Läänemaa, kus see langes veidi. Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on Võrumaa (748,3/100 000 elaniku kohta), Põlvamaa (620,8/100 000 elaniku kohta), Valgamaa (546/100 000 elaniku kohta) ehk Lõuna-Eesti maakonnad.

Terviseamet prognoosib, et järgmisel nädalal lisandub Eestis kokku umbes 2000 nakatunut ehk ligi 300 nakatunut päevas.

Epiidülevaade. Autor/allikas: Terviseamet

Haigete vanuseline jaotus

Endiselt on enim haigestunuid noorema tööealise, sotsiaalselt aktiivse elanikkonna hulgas (moodustab nüüd kõikidest nakatunutest 50 protsenti, nädal varem oli see 61 protsenti), kuid selle vanusrühma siseselt on toimunud nihe vanema vanuserühma poole. See tähendab, et üle mitme nädala on 20-29 aastaste hulgas haigestunute arv langenud ning samal ajal on hakanud märgatavalt kasvama 50–59-aastaste hulgas nakatunute arv. Oluliselt on kasvanud ka haigestunute arv kuni üheksa-aastaste ning 15-19-aastaste hulgas.

Eelmisel nädalal said nakkuse perekonnas 39 protsenti, tööl 7 protsenti, tutvusringis 7 protsenti, välismaal 6,8 protsenti, meelelahutuse- jm üritustel 4 protsenti, tervishoiuasutuses ja hooldekodudes 2 protsenti, lasteasutustes 1 protsent, usulaagrites ja kiriku üritustel 0,6 protsenti. Mujal 9 protsenti juhtudest.

Suurenes nakatumine pereringis ning tööl. Vähenes nakatumine tutvusringis ning ka teadmata nakatumiskohaga haigusjuhtude osakaal (32 protsendilt 25-le).

Reisimisega seotud haigusjuhud

Eelmisel nädalal registreeriti 120 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 6,8 protsenti juhtudest, mille kohta on andmeid nakatumispaiga kohta.

Sisse toodud haigusjuhud on seotud reisimisega 23 riigis. Kõige rohkem haigusjuhte on endiselt seotud reisimisega Türgis (29), Soomes (23) ja Venemaal (19).

Pooled kolded seotud meelelahutusega

Möödunud nädalal oli 53 koldes kumulatiivne nakatunute arv 792, neist viimase 10 päevaga lisandus 23 koldesse uusi nakatunuid juurde 228.

Ca pooled kolded on seotud mitmesuguste mujal klassifitseerimata tegevustega (meelelahutusüritused, laagrid, ekskursioonid, pulmad, sünnipäevad, kokkutulekud, festivalid jne). Selliseid koldeid on kokku 26 ning nendes

nakatunutest moodustavad 66 protsenti kõigist kolletes nakatunud inimestest.

Lisaks mitmesugustele üritustele, kogunemistele on suurema osakaaluga ka perekondlikud kolded moodustades kõigist kolletest 34 protsenti.

22. augusti seisuga oli terviseametis jälgimisel kaks hoolekandeasutuse kollet. Tervishoiuasutustes koldeid tuvastatud ei ole.

Lisaks lisandub Lõuna regioonile juurde järgmise nädala statistikasse Lõuna-Eesti Hooldekeskus Kanepi kodu hetkel kuue nakatunuga, neist viis töötajat ja üks klient.

Delta tüve osakaal on 99 protsenti

Viimase nädala genotüpeerimise andmetel on Delta tüve osakaal 99 protsenti.

Eelmisel nädalal tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 18,5 protsenti.

Erinevalt varasemast perioodist on hospitaliseeritute hulgas rohkem nooremaid inimesi.

Nii haigestunute kui ka hospitaliseeritute hulgas oli ca 80 protsenti vaktsineerimata inimesi.